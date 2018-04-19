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19.04.18 11:45 Сибирь может стать "точкой опоры" для России





Сергей Натаров, депутат Государственной Думы: "Это даст дополнительные рабочие места. Плюс налоговые поступления в бюджеты: и в муниципальные, и в региональные, и в федеральный. Это даст новый толчок развитию машиностроения, обрабатывающей промышленности. Каждый в конечном итоге это всё почувствует".







Сибирь может стать "точкой опоры" для России. Депутат Государственной Думы от ЛДПР Сергей Натаров видит "Енисейскую Сибирь" самым перспективным инвестпроектом в условиях санкций. Напомним, уже сейчас размер инвестиций в новое детище трёх регионов - Красноярского края, республики Хакасия и Тывы - составляет 500 миллиардов."Это даст дополнительные рабочие места. Плюс налоговые поступления в бюджеты: и в муниципальные, и в региональные, и в федеральный. Это даст новый толчок развитию машиностроения, обрабатывающей промышленности. Каждый в конечном итоге это всё почувствует".











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