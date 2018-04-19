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19.04.18 11:47 Оркестр под управлением Валерия Гергиева дал благотворительный концерт в Красноярске





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И вот он, волшебный момент - Мариинский оркестр полным составом, дирижёр Валерий Гергиев. Аплодисменты, поклон, и по всему залу разлилась музыка. Концерт проходит в рамках Пасхального фестиваля. Вот уже 17-й год маэстро Гергиев со своим коллективом объезжает города России, летает за границу. График максимально плотный; конечно, давать два концерта, один из которых благотворительный, получается не везде. Красноярску повезло.



"Получилось приехать в Красноярск после четырёхлетней паузы, потому что пасхальные маршруты ведут нас либо в Мурманск, либо в Калининград, либо во Владикавказ. Мы из Китая прилетели, летели всю ночь, коллектив непросто переносит такие нагрузки, но хорошо, что сегодня получилось два", - сказал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.



Маэстро несколько раз вызывали на поклон. После выступления зрители обычно благодарят артистов стоя, здесь ползала остались сидеть - не потому, что не понравилось, просто были слишком увлечены происходящим на сцене, того, что все вокруг встают, даже не заметили.



На концерты оркестра Мариинки билеты достать во всём мире непросто, но как ждали это выступление в Красноярске - история особая. Дети приехали за час, школьники из 17 районов края, многие из них наш БКЗ увидели впервые и уже ахнули.И вот он, волшебный момент - Мариинский оркестр полным составом, дирижёр Валерий Гергиев. Аплодисменты, поклон, и по всему залу разлилась музыка. Концерт проходит в рамках Пасхального фестиваля. Вот уже 17-й год маэстро Гергиев со своим коллективом объезжает города России, летает за границу. График максимально плотный; конечно, давать два концерта, один из которых благотворительный, получается не везде. Красноярску повезло."Получилось приехать в Красноярск после четырёхлетней паузы, потому что пасхальные маршруты ведут нас либо в Мурманск, либо в Калининград, либо во Владикавказ. Мы из Китая прилетели, летели всю ночь, коллектив непросто переносит такие нагрузки, но хорошо, что сегодня получилось два", - сказал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.Маэстро несколько раз вызывали на поклон. После выступления зрители обычно благодарят артистов стоя, здесь ползала остались сидеть - не потому, что не понравилось, просто были слишком увлечены происходящим на сцене, того, что все вокруг встают, даже не заметили. Евгения ПЛОТНИКОВА

















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