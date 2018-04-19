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НОВОСТИ | Общество





19.04.18 11:47 Оркестр под управлением Валерия Гергиева дал благотворительный концерт в Красноярске



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На концерты оркестра Мариинки билеты достать во всём мире непросто, но как ждали это выступление в Красноярске - история особая. Дети приехали за час, школьники из 17 районов края, многие из них наш БКЗ увидели впервые и уже ахнули.

И вот он, волшебный момент - Мариинский оркестр полным составом, дирижёр Валерий Гергиев. Аплодисменты, поклон, и по всему залу разлилась музыка. Концерт проходит в рамках Пасхального фестиваля. Вот уже 17-й год маэстро Гергиев со своим коллективом объезжает города России, летает за границу. График максимально плотный; конечно, давать два концерта, один из которых благотворительный, получается не везде. Красноярску повезло.

"Получилось приехать в Красноярск после четырёхлетней паузы, потому что пасхальные маршруты ведут нас либо в Мурманск, либо в Калининград, либо во Владикавказ. Мы из Китая прилетели, летели всю ночь, коллектив непросто переносит такие нагрузки, но хорошо, что сегодня получилось два", - сказал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

Маэстро несколько раз вызывали на поклон. После выступления зрители обычно благодарят артистов стоя, здесь ползала остались сидеть - не потому, что не понравилось, просто были слишком увлечены происходящим на сцене, того, что все вокруг встают, даже не заметили.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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