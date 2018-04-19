На концерты оркестра Мариинки билеты достать во всём мире непросто, но как ждали это выступление в Красноярске - история особая. Дети приехали за час, школьники из 17 районов края, многие из них наш БКЗ увидели впервые и уже ахнули.
И вот он, волшебный момент - Мариинский оркестр полным составом, дирижёр Валерий Гергиев. Аплодисменты, поклон, и по всему залу разлилась музыка. Концерт проходит в рамках Пасхального фестиваля. Вот уже 17-й год маэстро Гергиев со своим коллективом объезжает города России, летает за границу. График максимально плотный; конечно, давать два концерта, один из которых благотворительный, получается не везде. Красноярску повезло.
"Получилось приехать в Красноярск после четырёхлетней паузы, потому что пасхальные маршруты ведут нас либо в Мурманск, либо в Калининград, либо во Владикавказ. Мы из Китая прилетели, летели всю ночь, коллектив непросто переносит такие нагрузки, но хорошо, что сегодня получилось два", - сказал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.
Маэстро несколько раз вызывали на поклон. После выступления зрители обычно благодарят артистов стоя, здесь ползала остались сидеть - не потому, что не понравилось, просто были слишком увлечены происходящим на сцене, того, что все вокруг встают, даже не заметили.