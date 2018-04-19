Президент назвал Красноярск одним из грязнейших городов России. Вопрос экологии Владимир Путин поднял на заседании правительства. В Красноярске и ещё 12-ти городах страны фиксируют наибольшие объёмы выбросов в воздух. Теперь эти точки на карте под особым вниманием властей страны.
С 2019 года введут новую систему экологического регулирования: объектам промышленности придётся серьёзно отчитываться за загрязнения. Первыми на себе это испытают 300 предприятий России в проблемных городах. С 2020 года планируется повысить плату за выбросы сверх нормы.
"В первоочередном порядке на НДТ должны начать переходить 300 предприятий. В перечень включены предприятия - основные загрязнители в крупных промышленных центрах: Челябинск, Красноярск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Норильск, Братск и другие города особого экологического внимания", - сказал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.