НОВОСТИ | Общество













20.04.18 11:47 В Красноярске приводят в порядок памятник Ленину





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Девушкам из УЗС пришлось подниматься на высоту свыше 20 метров, они вооружены щётками и ведром со специальным раствором. "Воды уходит примерно 6 кубометров, то есть полная поливочная бочка. Используется шампунь специализированный. По времени уходит не менее часа на помывку данного памятника", - рассказал начальник участка по Центральному району Красноярска МУП УЗС Ян Стефанский.



Каждый год помывка преподносит коммунальщикам сюрпризы. В этом с гранитного монумента сняли чьи-то кеды. Также стоит добавить, что несколько лет назад вандалы облили левую ногу вождя голубой краской. С тех пор отмыть её так и не удаётся никакими средствами.



Есть такая примета: если моют памятник Ленину, значит в Красноярск пришла весна. А если серьёзно, то монумент приводят в порядок ко дню рождения Владимира Ильича. 22 апреля исполняется 148 лет со дня рождения вождя революции. Памятник на площади установили в 1970 году - к 100-летнему юбилею. С тех пор его моют последним. В городе более 80 скульптур, включая Сурикова, Поздеева, Пушкина и т.д.Девушкам из УЗС пришлось подниматься на высоту свыше 20 метров, они вооружены щётками и ведром со специальным раствором. "Воды уходит примерно 6 кубометров, то есть полная поливочная бочка. Используется шампунь специализированный. По времени уходит не менее часа на помывку данного памятника", - рассказал начальник участка по Центральному району Красноярска МУП УЗС Ян Стефанский.Каждый год помывка преподносит коммунальщикам сюрпризы. В этом с гранитного монумента сняли чьи-то кеды. Также стоит добавить, что несколько лет назад вандалы облили левую ногу вождя голубой краской. С тех пор отмыть её так и не удаётся никакими средствами. Вадим КУЛИКОВ

















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