НОВОСТИ | Экономика













19.04.18 17:49 В краевом минсельхозе рассказали о грядущей посевной





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По сравнению с прошлым годом площадь посевных земель в Красноярском крае уменьшилась на 19 тысяч гектаров. Причиной стала чрезвычайная ситуация 2017-го: осенью снег выпал рано, урожай так и не успели убрать и всю зиму он провёл на полях. Тем не менее министр сельского хозяйства и торговли региона высоко оценивает готовность аграрного комплекса края к посевной кампании.











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