НОВОСТИ | Общество













19.04.18 19:18 В Красноярске прошла конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов





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"Люди играют в игры, и мотивировать детей, искать новые интересные для них нестандартные формы, которые актуальны сегодня. Мы учим детей зарабатывать своим интеллектуальным трудом", - рассказала заместитель директора по УВР лицея №7 Красноярска Наталья Ионова.



В школе есть и свой совет директоров. В данном случае они принимают решение по предстоящему субботнику. Есть и право вето на любое решение лицея. Модель "школы-холдинга" будет представлена участникам конференции ассоциации сибирских и дальневосточных городов.



"Экономика определяется экономикой знаний, поэтому мы готовы представить опыт, каким образом мы развиваем человеческий потенциал в системе образования, и претензии на его капитализацию", - пояснила руководитель ГУО администрации Красноярска Татьяна Ситдикова.



Ассоциация была образована в период тотального дефицита в 1986 году для сотрудничества в решении городских проблем. Сейчас времена другие, но актуальность диалога не иссякла. 70 городов Сибири, Урала и Дальнего Востока продолжают обмениваться информацией, методиками и опытом. В Красноярске обсудили качество образования и поставили новые цели.



Арина акционер собственной школы - вкладывает собственные достижения. Это могут быть творческие, спортивные или научные победы. На систему демократического общения и экономических отношений лицей №7 перешёл в начале учебного года. Созданы пять корпораций: теоретики, инженеры, айтишники, юниоры и промышленники."Люди играют в игры, и мотивировать детей, искать новые интересные для них нестандартные формы, которые актуальны сегодня. Мы учим детей зарабатывать своим интеллектуальным трудом", - рассказала заместитель директора по УВР лицея №7 Красноярска Наталья Ионова.В школе есть и свой совет директоров. В данном случае они принимают решение по предстоящему субботнику. Есть и право вето на любое решение лицея. Модель "школы-холдинга" будет представлена участникам конференции ассоциации сибирских и дальневосточных городов."Экономика определяется экономикой знаний, поэтому мы готовы представить опыт, каким образом мы развиваем человеческий потенциал в системе образования, и претензии на его капитализацию", - пояснила руководитель ГУО администрации Красноярска Татьяна Ситдикова.Ассоциация была образована в период тотального дефицита в 1986 году для сотрудничества в решении городских проблем. Сейчас времена другие, но актуальность диалога не иссякла. 70 городов Сибири, Урала и Дальнего Востока продолжают обмениваться информацией, методиками и опытом. В Красноярске обсудили качество образования и поставили новые цели. Вадим КУЛИКОВ











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