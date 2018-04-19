Каждое десятое общественное место в Красноярском крае при пожаре может стать ловушкой с человеческими жертвами. Такие выводы озвучили специалисты МЧС. Сейчас в регионе, как и во всей России, идёт масштабная проверка соблюдения требований противопожарной безопасности в торговых центрах и местах скопления людей. К этому дню ревизоры осмотрели половину объектов, обнаружили грубые нарушения: заваленные эвакуационные выходы, отсутствие систем пожаротушения и сигнализаций. Более мелкие недочёты есть в каждом пятом здании. Пока названия недобросовестных организаций спасатели не называют.
"Все материалы нами переданы в органы прокуратуры. Они занимаются проверкой, и думаю, в ближайшее время меры будут приняты", - сказал Начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Евгений Вершинин.