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19.04.18 17:43 В Красноярске осудили мошенника, обманувшего знакомых на 18 миллионов





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"В отношении ранее несудимого красноярца было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Рассмотрев материалы дела, суд приговорил мужчину к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.











В Красноярске вынесли приговор мошеннику, который обманул знакомых на 18 миллионов рублей. В течение нескольких лет мужчина брал крупные суммы в долг у приятелей. Он обещал открыть совместный бизнес в области грузоперевозок. Деньги брал якобы для покупки техники и земельных участков. Однако все средства потратил на себя."В отношении ранее несудимого красноярца было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Рассмотрев материалы дела, суд приговорил мужчину к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.







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