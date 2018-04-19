ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СИНЯЯ ПТИЦА:
Отправить заявку на участие
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Происшествия





19.04.18 17:43 В Красноярске осудили мошенника, обманувшего знакомых на 18 миллионов



Фото
В Красноярске вынесли приговор мошеннику, который обманул знакомых на 18 миллионов рублей. В течение нескольких лет мужчина брал крупные суммы в долг у приятелей. Он обещал открыть совместный бизнес в области грузоперевозок. Деньги брал якобы для покупки техники и земельных участков. Однако все средства потратил на себя.

"В отношении ранее несудимого красноярца было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Рассмотрев материалы дела, суд приговорил мужчину к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .