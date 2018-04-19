НОВОСТИ | Общество













19.04.18 17:47 Следить за качеством дорожного ремонта будут 50 общественных контролёров





Фото



"Надеюсь, в этом году мы исправим все ошибки, которые были в прошлом году. Учитывая, что команда в городе новая и подходы новые. Контракты все уже заключены. В прошлом году почему качество пострадало? Контракты были заключены поздно", - пояснил заместитель министра транспорта Красноярского края Юрий Васильев.





50 красноярцев получили жилеты и удостоверения общественных контролёров. Пенсионеры, студенты, блогеры и молодые мамы вызвались следить за качеством проведения дорожных ремонтов в Красноярске. Причём заниматься этим они будут абсолютно бесплатно. Для общественников провели специальный обучающий семинар и рассказали, на какие нарушения обращать внимание. Чиновники уверены, что этот сезон ремонтов станет более удачным, чем прошлый."Надеюсь, в этом году мы исправим все ошибки, которые были в прошлом году. Учитывая, что команда в городе новая и подходы новые. Контракты все уже заключены. В прошлом году почему качество пострадало? Контракты были заключены поздно", - пояснил заместитель министра транспорта Красноярского края Юрий Васильев.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













