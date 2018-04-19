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НОВОСТИ | Общество





19.04.18 17:41 Пострадавшей в ДТП заново собрали лицо



Фото
К своему отражению в зеркале она привыкала несколько лет. Сейчас уже нравится себе. В краевой больнице Сашину историю знают все. Они с сестрой возвращались домой на такси, машина врезалась в бетонные блоки, у сестры лёгкие ушибы, у Саши - несколько оскольчатых переломов в области лица. "Мне в БСМП сделали сначала челюсть, потом из того, что осталось, слепили лицо как смогли. Первый год ходила в очках, даже экзамены в очках сдавала, только спала без очков", - рассказывает Александра.

Хирургов искали по всей стране. Фотографии прошлых лет не передают всю девичью трагедию. Чёлка, очки, подходящий свет и ракурс - на фото вроде бы не всё так плохо. А вот вблизи - когда искала работу, ей несколько раз отказывали, ссылаясь на внешность. "Здесь недоставало тканей примерно полтора сантиметра вглубь. Спинка носа - почти сантиметр отсутствовали ткани, подбородочный отдел - более полутора сантиметров уходил влево. То есть лицо имело С-образную форму", - пояснил зав.отделением челюстно-лицевой хирургии краевой больницы Андрей Симонов.

Операций было две. Саше поставили несколько имплантов. Титановые сетки в два яруса создают скулу, ещё две сетки - и у девушки появился нос. "Не обратила внимание ни на синяки, ни на что, я с претензией - почему челюсть кривая. Сверху всё было идеально, но вылезла кривая челюсть. Я по больнице ходила и всем говорила - у меня появился нос!", - вспоминает Александра.

После второй операции лицо стало симметричным. К слову, несмотря на трагедию Саша сейчас счастливая супруга и мама. Три года назад родила сына Мишу. Рассказывает, после второй операции маму он узнал не сразу.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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