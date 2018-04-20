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20.04.18 08:55 Не увольнение, а замена: Александр Усс об изменениях в составе руководства краевого фонда капремонта





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В прошлом месяце уже поступала информация о возможном увольнении Нины Авдеевой. Известно, что на счетах фонда накопилось более 8 миллиардов рублей. Это собранные средства, которые фонд так и не смог потратить на ремонт. На сессии Александр Усс подчеркнул, что речь идёт не об увольнении, а о замене руководства.



"8,7 млрд. рублей, которые просто заморожены - это не дело. Этой деятельностью должны заниматься другие люди. Тех, кто этим занимался до сих пор, мы должны поблагодарить за честность и порядочность и найти другое, более подходящее для них применение", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.









После отчёта один из депутатов задал вопрос Александру Уссу о смене руководства регионального фонда капитального ремонта. Напомним, после многих скандалов на ситуацию в крае обратил внимание заместитель министра строительства России Андрей Чибис. Он заявил о возмутительных результатах работы в сфере капремонта.В прошлом месяце уже поступала информация о возможном увольнении Нины Авдеевой. Известно, что на счетах фонда накопилось более 8 миллиардов рублей. Это собранные средства, которые фонд так и не смог потратить на ремонт. На сессии Александр Усс подчеркнул, что речь идёт не об увольнении, а о замене руководства."8,7 млрд. рублей, которые просто заморожены - это не дело. Этой деятельностью должны заниматься другие люди. Тех, кто этим занимался до сих пор, мы должны поблагодарить за честность и порядочность и найти другое, более подходящее для них применение", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.







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