НОВОСТИ | Общество













19.04.18 17:45 В Ленинском районе обнаружили нелегальный мусорный полигон





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Нарушения уже зафиксировали инспекторы министерства экологии. К слову, жалобы общественников оказываются действенными. За последние полтора года были ликвидированы уже более 50-ти подобных нелегальных полигонов.







Активисты Общероссийского народного фронта обнаружили в Ленинском районе несанкционированную свалку с отходами производств, залежами пластмассы, упаковочных материалов, строительного мусора и даже останками животных. Эта свалка площадью около 9000 квадратных метров расположена в районе улицы Разанская.Нарушения уже зафиксировали инспекторы министерства экологии. К слову, жалобы общественников оказываются действенными. За последние полтора года были ликвидированы уже более 50-ти подобных нелегальных полигонов.











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