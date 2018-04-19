Активисты Общероссийского народного фронта обнаружили в Ленинском районе несанкционированную свалку с отходами производств, залежами пластмассы, упаковочных материалов, строительного мусора и даже останками животных. Эта свалка площадью около 9000 квадратных метров расположена в районе улицы Разанская.
Нарушения уже зафиксировали инспекторы министерства экологии. К слову, жалобы общественников оказываются действенными. За последние полтора года были ликвидированы уже более 50-ти подобных нелегальных полигонов.