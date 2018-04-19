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19.04.18 20:45 Глава региона отчитался перед Заксобранием о работе в 2017 году





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"Для нас важны не только и не столько валовые производственные показатели, а прежде всего социально-экономические условия работы и жизни сельских тружеников, причём всех, а не только тех, кто работает в крупных хозяйствах", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.



Транспортной инфраструктуре Александр Усс уделил большое внимание. Ввод нового терминала аэропорта - факт уже свершившийся. В этом году будет завершена реконструкция взлётно-посадочной полосы в Норильске. Городская электричка работает, есть планы вернуться к идее строительства ветки от аэропорта до Красноярска и реконструировать железнодорожный узел в Лесосибирске. А после визита президента, впервые за последние десятилетия, появилась надежда на строительство метро в краевом центре.



"Мы понимаем, на что нам всем нужно обратить внимание. Самое главное - это бюджет, его наполнение, это серьёзные инвестиционные проекты. Это социальная сфера, это подготовка к Универсиаде", - сказал председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.



Универсиада, как и 400-летний юбилей Енисейска, по мнению Александра Усса, должны стать стимулом для так называемой "экономики впечатлений". Это новый рывок для развития туризма.



Александр Усс и Дмитрий Свиридов вместе заходят в зал заседаний. И уже одно это говорит о единстве в работе исполнительной и законодательной власти региона. Александр Усс впервые выступает перед депутатами с ежегодным отчётом за 2017 год. Удалось изменить позиции крупных компаний по отношению к краю. В декабре подписан меморандум о совместной инвестиционной политике. И компании уже включаются в программу благоустройства Красноярска. На поддержку сельского хозяйства ежегодно выделяются миллиарды, Александр Усс подчёркивает: важно, чтобы деньги доходили не только до агрохолдингов, но и до мелких фермеров. Это локальная экономика будущего."Для нас важны не только и не столько валовые производственные показатели, а прежде всего социально-экономические условия работы и жизни сельских тружеников, причём всех, а не только тех, кто работает в крупных хозяйствах", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.Транспортной инфраструктуре Александр Усс уделил большое внимание. Ввод нового терминала аэропорта - факт уже свершившийся. В этом году будет завершена реконструкция взлётно-посадочной полосы в Норильске. Городская электричка работает, есть планы вернуться к идее строительства ветки от аэропорта до Красноярска и реконструировать железнодорожный узел в Лесосибирске. А после визита президента, впервые за последние десятилетия, появилась надежда на строительство метро в краевом центре."Мы понимаем, на что нам всем нужно обратить внимание. Самое главное - это бюджет, его наполнение, это серьёзные инвестиционные проекты. Это социальная сфера, это подготовка к Универсиаде", - сказал председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.Универсиада, как и 400-летний юбилей Енисейска, по мнению Александра Усса, должны стать стимулом для так называемой "экономики впечатлений". Это новый рывок для развития туризма. Елена АЛИШЕВЕЦ











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