СИНЯЯ ПТИЦА:
Отправить заявку на участие
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ






19.04.18 20:45 Глава региона отчитался перед Заксобранием о работе в 2017 году



Фото
Александр Усс и Дмитрий Свиридов вместе заходят в зал заседаний. И уже одно это говорит о единстве в работе исполнительной и законодательной власти региона. Александр Усс впервые выступает перед депутатами с ежегодным отчётом за 2017 год. Удалось изменить позиции крупных компаний по отношению к краю. В декабре подписан меморандум о совместной инвестиционной политике. И компании уже включаются в программу благоустройства Красноярска. На поддержку сельского хозяйства ежегодно выделяются миллиарды, Александр Усс подчёркивает: важно, чтобы деньги доходили не только до агрохолдингов, но и до мелких фермеров. Это локальная экономика будущего.

"Для нас важны не только и не столько валовые производственные показатели, а прежде всего социально-экономические условия работы и жизни сельских тружеников, причём всех, а не только тех, кто работает в крупных хозяйствах", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Транспортной инфраструктуре Александр Усс уделил большое внимание. Ввод нового терминала аэропорта - факт уже свершившийся. В этом году будет завершена реконструкция взлётно-посадочной полосы в Норильске. Городская электричка работает, есть планы вернуться к идее строительства ветки от аэропорта до Красноярска и реконструировать железнодорожный узел в Лесосибирске. А после визита президента, впервые за последние десятилетия, появилась надежда на строительство метро в краевом центре.

"Мы понимаем, на что нам всем нужно обратить внимание. Самое главное - это бюджет, его наполнение, это серьёзные инвестиционные проекты. Это социальная сфера, это подготовка к Универсиаде", - сказал председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.

Универсиада, как и 400-летний юбилей Енисейска, по мнению Александра Усса, должны стать стимулом для так называемой "экономики впечатлений". Это новый рывок для развития туризма.

Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .