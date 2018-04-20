НОВОСТИ | Экономика













20.04.18 08:52 Красноярцы пострадали от финансовой пирамиды





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Обманутый вкладчик куда только ни жаловался - на сайт Кремля, в Госдуму и президенту Татарстана, где зарегистрирован кооператив. Пострадали и другие жители Красноярска. Они перечислили подозреваемым девять миллионов рублей, причём и крупные суммы - около двух миллионов.



"16 человек обратились в полицию. Была проведена проверка и в деятельности этой организации были усмотрены признаки финансовой пирамиды. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщила пресс-секретарь полиции Красноярска Екатерина Росицкая.



Сейчас полиция ищет учредителей преступной схемы, даже работники офиса были уверены в легальности предприятия. Теперь потерпевшим в лучшем случае вернут вложенные деньги, которые уже изрядно подъела инфляция.



Эта печальная история показывает, что чудес на финансовом рынке не бывает. И если вы не искушены в инвестициях, то лучше всего начать с накопительного или депозитного счёта в крупном банке под 7-8% годовых. Либо, если позволяют средства, можно купить небольшую квартиру для сдачи в наём. Это принесёт небольшой, но стабильный доход. Также недвижимость неумолимо растёт в цене, а с ней и ваш личный капитал.



Иван Иванович был пайщиком кооператива "Гарант Инвест". Принёс туда свои сбережения - 150 тысяч рублей. Привлекла высокая доходность - 60 процентов годовых. Но фирма денег так и не вернула. Вместо пассивного дохода приходится жить на трудовую пенсию.Обманутый вкладчик куда только ни жаловался - на сайт Кремля, в Госдуму и президенту Татарстана, где зарегистрирован кооператив. Пострадали и другие жители Красноярска. Они перечислили подозреваемым девять миллионов рублей, причём и крупные суммы - около двух миллионов."16 человек обратились в полицию. Была проведена проверка и в деятельности этой организации были усмотрены признаки финансовой пирамиды. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщила пресс-секретарь полиции Красноярска Екатерина Росицкая.Сейчас полиция ищет учредителей преступной схемы, даже работники офиса были уверены в легальности предприятия. Теперь потерпевшим в лучшем случае вернут вложенные деньги, которые уже изрядно подъела инфляция.Эта печальная история показывает, что чудес на финансовом рынке не бывает. И если вы не искушены в инвестициях, то лучше всего начать с накопительного или депозитного счёта в крупном банке под 7-8% годовых. Либо, если позволяют средства, можно купить небольшую квартиру для сдачи в наём. Это принесёт небольшой, но стабильный доход. Также недвижимость неумолимо растёт в цене, а с ней и ваш личный капитал. Роман РЫКОВ

















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