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20.04.18 08:57 По факту гибели рабочего при подрыве трубы начата проверка





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"Сотрудник подрядной организации по вмонтированной в трубу лестнице решил подняться вверх и проверить, почему не произошёл взрыв. И именно в этот момент произошло обрушение. Мужчина упал на землю и от полученных травм скончался на месте. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.







В следственном комитете начали проверку по факту гибели рабочего. Напомним, накануне на красноярском предприятии при демонтаже трубы погиб подрывник . Сразу после детонации на высоте 45 метров конструкция не рухнула. Работник отправился в опасную зону по металлической лестнице внутри трубы - такова версия следствия."Сотрудник подрядной организации по вмонтированной в трубу лестнице решил подняться вверх и проверить, почему не произошёл взрыв. И именно в этот момент произошло обрушение. Мужчина упал на землю и от полученных травм скончался на месте. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.







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