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20.04.18 09:14 Интервью: генеральный директор компании "КрасКом" Олег Гончеров







Коммунальщики говорят, что в их календаре только два времени года: зима и подготовка к зиме. Нынешний отопительный сезон в Красноярске ещё не закончился, но уже началась подготовка к следующему. На этой неделе департамент городского хозяйства согласовал компании "КрасКом" график остановки водозаборов. О том, когда красноярцам запасаться холодной водой и что будут ремонтировать во время остановки водозаборов, журналист Елена Алишевец беседует с гендиректором компании "КрасКом" Олегом Гончеровым.







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