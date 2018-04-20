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20.04.18 17:49 В Красноярске прошёл общероссийский турнир по баскетболу памяти Ступникова





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"Это не только спортивное мероприятие, это, можно сказать, военно-патриотическое мероприятие. Потому что мы рассказываем об Александре Борисовиче Ступникове, есть стенд, посвящённый его памяти, с его фотографиями. Дети знакомятся с историей и понимают с ранних лет, что такое подвиг", - сказала пресс-секретарь управления ФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.











В красноярской школе №27 прошёл общероссийский турнир по баскетболу. В этом году в нём приняли участие шесть команд из разных городов страны. Соревнования носят имя Александра Ступникова - подполковника ФСБ, который учился в этой школе и в 2002 году во время выполнения спецоперации по задержанию боевиков в чеченском посёлке принял бой и погиб вместе со своими боевыми коллегами."Это не только спортивное мероприятие, это, можно сказать, военно-патриотическое мероприятие. Потому что мы рассказываем об Александре Борисовиче Ступникове, есть стенд, посвящённый его памяти, с его фотографиями. Дети знакомятся с историей и понимают с ранних лет, что такое подвиг", - сказала пресс-секретарь управления ФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.







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