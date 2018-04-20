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НОВОСТИ | Общество





20.04.18 17:43 День донора в Красноярске отметили массовым забором крови



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Сегодня утром у здания администрации Железнодорожного района припарковался доноромобиль. Нанести визит в мобильный центр сдачи крови многие решили впервые. "Давно хотелось, всё не получалось. На Партизана Железняка далеко ехать, а с мобильной машиной удобно", - поделилась житель Красноярска Оксана

А тех, кто смог добраться до краевого центра крови, помимо базовых процедур ждала нестандартная программа. Пока врачи готовят анализы, посетители могут увидеть экспозицию красноярской художницы и мастер-классы, на которых можно научиться танцевать испанский танец пасадобль. Подобные мероприятия в центре крови проходят по субботам на регулярной основе, но в такой день к донорам особое отношение.

"Мы стараемся создать домашнюю атмосферу для доноров, чтобы то время, которое затрачивается на их обследование, они могли провести с пользой", - пояснил заместитель главного врача Красноярского краевого центра крови Александр Полеес.

Почётным донорам не до развлечений. Для них этот день на особом счету. В 49-й раз кровь сдаёт Любовь Тауль. Для неё каждая процедура как в первый раз. "Волнение всегда, перед каждой кровосдачей всё равно волнение происходит. И желание сдавать ещё", - рассказала почётный донор России Любовь Тауль.

21 апреля на острове Татышев те, кто не успел или не решился сегодня, сдать кровь смогут с 9 до 14 часов в доноромобиле. Всех участников ждёт концертная программа.

Александр ЧЕРКАШИН
АРХИВ 
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