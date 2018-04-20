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20.04.18 17:41 Участникам конфликта в лесосибирском кафе вынесли приговор



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Участники кровавой разборки в Лесосибирске получили тюремные сроки. Три года назад драка завязалась у кафе "Восточная кухня". Якобы владелец заведения не отдавал долг. Семерым приехавшим противостояли четверо местных мужчин. Сначала конфликт перерос в рукопашную схватку, а затем в перестрелку. Защищавшаяся сторона ретировалась, переехав одного из обидчиков на машине. В отместку оппоненты похитили их друга и забили до смерти в гараже.

"Одному из участников преступной группы назначено наказание в виде 2-х лет условно. Пятеро проведут в колонии строгого режима от 3 до 10 лет. Ещё один приговорён к 13 годам с отбыванием в колонии особого режима", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.







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