Участники кровавой разборки в Лесосибирске получили тюремные сроки. Три года назад драка завязалась у кафе "Восточная кухня". Якобы владелец заведения не отдавал долг. Семерым приехавшим противостояли четверо местных мужчин. Сначала конфликт перерос в рукопашную схватку, а затем в перестрелку. Защищавшаяся сторона ретировалась, переехав одного из обидчиков на машине. В отместку оппоненты похитили их друга и забили до смерти в гараже.
"Одному из участников преступной группы назначено наказание в виде 2-х лет условно. Пятеро проведут в колонии строгого режима от 3 до 10 лет. Ещё один приговорён к 13 годам с отбыванием в колонии особого режима", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.