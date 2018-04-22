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23.04.18 09:37 Вести. Красноярск. События недели от 22.04.2018

В этом выпуске:



- За знаниями в сельсовет. Почему ученикам в Зеледеево пришлось покинуть классы, и когда школьная жизнь войдет в привычное русло?



- Важнейшие достижения и острые проблемы. Александр Усс впервые выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания края. На что глава региона обратил внимание в первую очередь?



- Редкое удовольствие. В Красноярске прошел концерт оркестра Мариинского театра под управлением легендарного Валерия Гергиева. Чем удивил маэстро юных музыкантов?













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