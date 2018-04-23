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23.04.18 11:51 В Красноярске пройдёт I Межрегиональный форум по адаптивной физической культуре и спорту





Фото С 23 по 26 апреля в Красноярске пройдёт I Межрегиональный форум по адаптивной физической культуре и спорту "Вектор+". В рамках масштабного мероприятия пройдут дискуссии, смотр-конкурс профессионального мастерства и спортивные соревнования. 24 апреля состоится финальный этап смотра-конкурса профессионального мастерства "Лучший инструктор по адаптивной физической культуре Красноярского края". А 26 апреля пройдут соревнования людей с ограниченными возможностями по бадминтону, керлингу, каратэ, волейболу, настольному теннису.











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