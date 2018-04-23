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23.04.18 11:36 Провалившийся под лёд рыбак не дождался помощи спасателей и погиб





Фото В Железногорске погиб рыбак, не дождавшись помощи спасателей. Мужчина вышел на лёд городского озера и провалился. Пострадавший сам сумел выбраться обратно на замерзшую гладь, но дойти до суши у него не было сил. Свидетелями трагедии стали многочисленные жители города, они и вызвали спасателей. Добраться до рыбака люди не могли - лед оказался слишком тонким, и мужчина скончался на их глазах. По словам железногорцев, спасатели прибыли на место лишь спустя два часа, достали тело и передали его полиции.











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