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23.04.18 11:58 Из-за взрыва нескольких баллонов на правобережье Красноярска пострадал человек





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Этот хлопок спровоцировал целую канонаду - по цепочке стали взрываться и другие ёмкости с газом. Огненные вспышки и столб черного дыма было видно и за несколько километров в микрорайоне Черёмушки. Тушить пламя прибыли пять автоцистерн и двадцать спасателей. Они долго не могли подобраться к очагу возгорания, из него вылетали куски железа.



По словам очевидцев, небезопасно было даже за забором через дорогу. Именно сюда летели металлические частицы, которые могли попасть в голову человеку. Один мужчина всё же пострадал, его доставили в ожоговый центр и сделали перевязку.



"Один из баллонов пропускал газ, и водитель пытался устранить эту течь, в результате произошел взрыв. Уничтожен грузовик, который перевозил баллоны, и 2 машины, стоявшие рядом", - сообщила пресс-секретарь полиции Красноярска Екатерина Росицкая.



Также сгорели два строительных вагончика. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.



Серия взрывов произошла на территории промзоны в Ленинском районе. Сторож Владимир Иванович рассказывает, что его предприятие готовилось к сварочным работам: "Машина привезла пропановские баллоны. И один баллон у него взорвался".Этот хлопок спровоцировал целую канонаду - по цепочке стали взрываться и другие ёмкости с газом. Огненные вспышки и столб черного дыма было видно и за несколько километров в микрорайоне Черёмушки. Тушить пламя прибыли пять автоцистерн и двадцать спасателей. Они долго не могли подобраться к очагу возгорания, из него вылетали куски железа.По словам очевидцев, небезопасно было даже за забором через дорогу. Именно сюда летели металлические частицы, которые могли попасть в голову человеку. Один мужчина всё же пострадал, его доставили в ожоговый центр и сделали перевязку."Один из баллонов пропускал газ, и водитель пытался устранить эту течь, в результате произошел взрыв. Уничтожен грузовик, который перевозил баллоны, и 2 машины, стоявшие рядом", - сообщила пресс-секретарь полиции Красноярска Екатерина Росицкая.Также сгорели два строительных вагончика. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Роман РЫКОВ











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