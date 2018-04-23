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23.04.18 12:52 Для открытия своего дела авторы бизнес-идей всё чаще обращаются к краудфандингу





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Такая схема сбора средств на реализацию проектов сегодня называется модным словом «краудфандинг». От английских «крауд» - «толпа» и «фандинг» - «вложение средств». Но примеры того, когда люди «скидывались» на важное общее дело, есть и в русской истории. Так, деньги на памятник Минину и Пожарскому в Москве в 19 веке собирали всем миром. Современный краудфандинг - это ещё и бизнес-инструмент.

Желающим создать своё дело теперь необязательно идти в банк. Александр мечтает открыть свою парикмахерскую. Но стартового капитала нет. А залезать в кредиты не хочется.



Александр, парикмахер: "Я описал свою идею, посчитал, сколько мне нужно. Честно, чудес не жду! Но уверен, что найдется много людей, которые меня поддержат, и я быстро соберу нужную сумму.



В основе краудфандинга идея, проект или продукт. Допустим, вы решили открыть пекарню. Просчитали смету, определили сумму, необходимую для реализации проекта, теперь нужно выбрать краудфандинговую платформу, разместить на ней информацию о своём проекте и объявить сбор средств. Каждый жертвователь в итоге становится инвестором. Вложивший деньги в ваш проект либо получает нефинансовое вознаграждение, например, вашу продукцию, либо становится совладельцем вашего бизнеса, либо рассчитывает получить свои деньги назад и с прибылью. Краудфандинг, говорят эксперты, идеален для финансирования малых и микро-предприятий.



Начальник отдела методологии и анализа рисков финансовой доступности Банка России Юрий Божор: "Вы не сможете собрать деньги на строительство гидроэлектростанции, но если вам хочется открыть пекарню, если вы хотите, например, сделать маленький футбольный клуб или что-то ещё, вы вполне можете собрать на это деньги. Надо делать вещи, нужные людям, и тогда вас поддержат и вам помогут".



Новые технологии современного мира дают нам возможность воплотить в жизнь любую, даже самую, казалось бы, невозможную мечту. Главное, не забывать, что для любого дела, важна, прежде всего, хорошая идея.



Мало кто знает, но фильм «28 панфиловцев», который по результатам опроса ВЦИОМ россияне назвали лучшей кинолентой 2016 года, был снят, в том числе, на народные деньги. Это позже была спонсорская помощь и грант Министерства культуры России. А начиналось всё с небольшого тизера, размещенного на интернет-площадке.Такая схема сбора средств на реализацию проектов сегодня называется модным словом «краудфандинг». От английских «крауд» - «толпа» и «фандинг» - «вложение средств». Но примеры того, когда люди «скидывались» на важное общее дело, есть и в русской истории. Так, деньги на памятник Минину и Пожарскому в Москве в 19 веке собирали всем миром. Современный краудфандинг - это ещё и бизнес-инструмент.Желающим создать своё дело теперь необязательно идти в банк. Александр мечтает открыть свою парикмахерскую. Но стартового капитала нет. А залезать в кредиты не хочется.Александр, парикмахер: "Я описал свою идею, посчитал, сколько мне нужно. Честно, чудес не жду! Но уверен, что найдется много людей, которые меня поддержат, и я быстро соберу нужную сумму.В основе краудфандинга идея, проект или продукт. Допустим, вы решили открыть пекарню. Просчитали смету, определили сумму, необходимую для реализации проекта, теперь нужно выбрать краудфандинговую платформу, разместить на ней информацию о своём проекте и объявить сбор средств. Каждый жертвователь в итоге становится инвестором. Вложивший деньги в ваш проект либо получает нефинансовое вознаграждение, например, вашу продукцию, либо становится совладельцем вашего бизнеса, либо рассчитывает получить свои деньги назад и с прибылью. Краудфандинг, говорят эксперты, идеален для финансирования малых и микро-предприятий.Начальник отдела методологии и анализа рисков финансовой доступности Банка России Юрий Божор: "Вы не сможете собрать деньги на строительство гидроэлектростанции, но если вам хочется открыть пекарню, если вы хотите, например, сделать маленький футбольный клуб или что-то ещё, вы вполне можете собрать на это деньги. Надо делать вещи, нужные людям, и тогда вас поддержат и вам помогут".Новые технологии современного мира дают нам возможность воплотить в жизнь любую, даже самую, казалось бы, невозможную мечту. Главное, не забывать, что для любого дела, важна, прежде всего, хорошая идея. Владимир ЖАРИНОВ











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