Мало кто знает, но фильм «28 панфиловцев», который по результатам опроса ВЦИОМ россияне назвали лучшей кинолентой 2016 года, был снят, в том числе, на народные деньги. Это позже была спонсорская помощь и грант Министерства культуры России. А начиналось всё с небольшого тизера, размещенного на интернет-площадке.
Такая схема сбора средств на реализацию проектов сегодня называется модным словом «краудфандинг». От английских «крауд» - «толпа» и «фандинг» - «вложение средств». Но примеры того, когда люди «скидывались» на важное общее дело, есть и в русской истории. Так, деньги на памятник Минину и Пожарскому в Москве в 19 веке собирали всем миром. Современный краудфандинг - это ещё и бизнес-инструмент.
Желающим создать своё дело теперь необязательно идти в банк. Александр мечтает открыть свою парикмахерскую. Но стартового капитала нет. А залезать в кредиты не хочется.
Александр, парикмахер: "Я описал свою идею, посчитал, сколько мне нужно. Честно, чудес не жду! Но уверен, что найдется много людей, которые меня поддержат, и я быстро соберу нужную сумму.
В основе краудфандинга идея, проект или продукт. Допустим, вы решили открыть пекарню. Просчитали смету, определили сумму, необходимую для реализации проекта, теперь нужно выбрать краудфандинговую платформу, разместить на ней информацию о своём проекте и объявить сбор средств. Каждый жертвователь в итоге становится инвестором. Вложивший деньги в ваш проект либо получает нефинансовое вознаграждение, например, вашу продукцию, либо становится совладельцем вашего бизнеса, либо рассчитывает получить свои деньги назад и с прибылью. Краудфандинг, говорят эксперты, идеален для финансирования малых и микро-предприятий.
Начальник отдела методологии и анализа рисков финансовой доступности Банка России Юрий Божор: "Вы не сможете собрать деньги на строительство гидроэлектростанции, но если вам хочется открыть пекарню, если вы хотите, например, сделать маленький футбольный клуб или что-то ещё, вы вполне можете собрать на это деньги. Надо делать вещи, нужные людям, и тогда вас поддержат и вам помогут".
Новые технологии современного мира дают нам возможность воплотить в жизнь любую, даже самую, казалось бы, невозможную мечту. Главное, не забывать, что для любого дела, важна, прежде всего, хорошая идея.