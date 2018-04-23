НОВОСТИ | Общество













23.04.18 13:29 В Красноярске прошёл субботник





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У крупных городских компаний становится модно бросать вызов самим себе и выбирать самые сложные, заброшенные участки. На острове Отдыха таких не мало - люди после себя здесь что только не оставляют. Вот и устраивают на субботниках конкурсы: кто, сколько и чего интереснее насобирает. И участникам весело, и территория чистая.



Глава Красноярска Сергей Еремин: "Вот так дружной большой командой, даже не командой, а большой семьей красноярцеы, мы должны относиться к своему дому, именно дому. Здесь то же самое - это наш общий дом. Я хочу, чтобы наш город был самым красивым и чистым".



Глава города успел с утра побывать сразу в нескольких точках, где убирали территории. При чем не как мэр, а в качестве одной миллионной частички Красноярска. Пропагандирует философию, что начинать надо с себя. К слову, краевой центр уже ставят в пример по благоустройству нашим соседям в Новосибирске.



Зумба на природе - это что-то новенькое на субботнике в Красноярске. Но прогресс не стоит на месте, и общегородская уборка эволюционирует в нечто большее - пикники, квесты, соревнования и даже семейные праздники.У крупных городских компаний становится модно бросать вызов самим себе и выбирать самые сложные, заброшенные участки. На острове Отдыха таких не мало - люди после себя здесь что только не оставляют. Вот и устраивают на субботниках конкурсы: кто, сколько и чего интереснее насобирает. И участникам весело, и территория чистая.Глава Красноярска Сергей Еремин: "Вот так дружной большой командой, даже не командой, а большой семьей красноярцеы, мы должны относиться к своему дому, именно дому. Здесь то же самое - это наш общий дом. Я хочу, чтобы наш город был самым красивым и чистым".Глава города успел с утра побывать сразу в нескольких точках, где убирали территории. При чем не как мэр, а в качестве одной миллионной частички Красноярска. Пропагандирует философию, что начинать надо с себя. К слову, краевой центр уже ставят в пример по благоустройству нашим соседям в Новосибирске. Вадим КУЛИКОВ











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