НОВОСТИ | Общество













23.04.18 16:55 В красноярской школе появились спортивные продлёнки для детей и родителей





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Под четким руководством тренера мамы и дети занимаются аэробикой в одном из спортивных залов. Такой досуг, по мнению родителей, только на пользу. Пока ребенок на уроках, мама может посвятить время себе, не покидая стен школы. "Я успеваю всё и надеюсь, что другие мамочки тоже поддержат меня в этом и тоже смогут найти для себя время, чтобы именно себя поддержать, заняться своим здоровьем, своим телосложением", - поделилась Инна, мама учащегося 1 класса школы №62.



Спортивные продлёнки - нововведение в программе обучения. Помимо фитнес-аэробики, ученики играют в кёрлинг, изучают ушу, участвуют в сухих тренировках по конькобежному спорту. Полноценные занятия ребята проводят на больших спортивных объектах. Дисциплины появились благодаря сотрудничеству школ и федераций спорта. Учителя и родители вместе решают, какие секции необходимо открыть.



Руководитель главного управления образования администрации Красноярска Татьяна Ситдикова: "Это дух соревновательности между ребенком и родителями. Это повод погордиться родителям детьми, а детям родителями. Здесь много таких моментов, которые ещё играют роль в становлении крепкой семьи".



На этом пристрастия школы к физической активности не заканчиваются. В младших классах оборудованы три кабинета со специальными партами, которые называются "Конторки Базарного". За такими партами стоит половина класса, ученики меняются местами, выполняя разминку. При таком режиме ребенок получает достаточное количество активной деятельности. Это пилотный проект, которому всего три недели, но уже сейчас в школе 12 различных секций. При такой нагрузке за неделю количество уроков физической культуры может достигать девяти. Педагоги не останутся в стороне. В планах создание группы учителей, которые будут ходить на хореографию.



Красноярские школьники сегодня могут вместе с родителями записываться на различные секции. Так, в школе №62 проходят занятия по фитнесу.Под четким руководством тренера мамы и дети занимаются аэробикой в одном из спортивных залов. Такой досуг, по мнению родителей, только на пользу. Пока ребенок на уроках, мама может посвятить время себе, не покидая стен школы. "Я успеваю всё и надеюсь, что другие мамочки тоже поддержат меня в этом и тоже смогут найти для себя время, чтобы именно себя поддержать, заняться своим здоровьем, своим телосложением", - поделилась Инна, мама учащегося 1 класса школы №62.Спортивные продлёнки - нововведение в программе обучения. Помимо фитнес-аэробики, ученики играют в кёрлинг, изучают ушу, участвуют в сухих тренировках по конькобежному спорту. Полноценные занятия ребята проводят на больших спортивных объектах. Дисциплины появились благодаря сотрудничеству школ и федераций спорта. Учителя и родители вместе решают, какие секции необходимо открыть.Руководитель главного управления образования администрации Красноярска Татьяна Ситдикова: "Это дух соревновательности между ребенком и родителями. Это повод погордиться родителям детьми, а детям родителями. Здесь много таких моментов, которые ещё играют роль в становлении крепкой семьи".На этом пристрастия школы к физической активности не заканчиваются. В младших классах оборудованы три кабинета со специальными партами, которые называются "Конторки Базарного". За такими партами стоит половина класса, ученики меняются местами, выполняя разминку. При таком режиме ребенок получает достаточное количество активной деятельности. Это пилотный проект, которому всего три недели, но уже сейчас в школе 12 различных секций. При такой нагрузке за неделю количество уроков физической культуры может достигать девяти. Педагоги не останутся в стороне. В планах создание группы учителей, которые будут ходить на хореографию. Александр ЧЕРКАШИН











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