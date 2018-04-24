Автопробег "Поздравь ветерана с победой" проводится уже шестой год подряд, он стартует от Мемориала победы. Маршрут в этом году такой: Уяр - Абан - Дзержинское - Тасеево - Чунояр - Богучаны. Более 600 км в одну сторону.
Начали автопробег с традиционного возложения цветов у вечного огня в память о тех, кто отстоял страну в самые страшные годы. Всего поздравить планируют 150 ветеранов Великой Отечественной, блокадников и труженников тыла.
Участник автопробега Николай Силин: "В состав нашего коллектива автопробега входят и артисты. Те, кто исполняет песни патриотической направленности. Это талантливые люди, и мы обязательно проведём концерты в каждом населенном пункте".
Первая остановка автопробега в Уярском районе. Оттуда на фронт ушли 7000 человек, вернулась только половина. Остальные погибли или пропали без вести. Сегодня в районе осталось лишь 6 фронтовиков. Подобная картина и в других районах: в Тасеевском районе в живых пять ветеранов войны, а, например, в Дзержинском только один. Им и хотят поклониться в ходе этой акции.
С каждым годом участников войны становится всё меньше, но организаторы намерены проводить автопробеги, пока есть возможность поблагодарить хотя бы одного ветерана.