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24.04.18 11:08 Из Красноярска стартовал автопробег "Поздравь ветерана с Победой"





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Начали автопробег с традиционного возложения цветов у вечного огня в память о тех, кто отстоял страну в самые страшные годы. Всего поздравить планируют 150 ветеранов Великой Отечественной, блокадников и труженников тыла.



Участник автопробега Николай Силин: "В состав нашего коллектива автопробега входят и артисты. Те, кто исполняет песни патриотической направленности. Это талантливые люди, и мы обязательно проведём концерты в каждом населенном пункте".



Первая остановка автопробега в Уярском районе. Оттуда на фронт ушли 7000 человек, вернулась только половина. Остальные погибли или пропали без вести. Сегодня в районе осталось лишь 6 фронтовиков. Подобная картина и в других районах: в Тасеевском районе в живых пять ветеранов войны, а, например, в Дзержинском только один. Им и хотят поклониться в ходе этой акции.



С каждым годом участников войны становится всё меньше, но организаторы намерены проводить автопробеги, пока есть возможность поблагодарить хотя бы одного ветерана.



Автопробег "Поздравь ветерана с победой" проводится уже шестой год подряд, он стартует от Мемориала победы. Маршрут в этом году такой: Уяр - Абан - Дзержинское - Тасеево - Чунояр - Богучаны. Более 600 км в одну сторону.Начали автопробег с традиционного возложения цветов у вечного огня в память о тех, кто отстоял страну в самые страшные годы. Всего поздравить планируют 150 ветеранов Великой Отечественной, блокадников и труженников тыла.Участник автопробега Николай Силин: "В состав нашего коллектива автопробега входят и артисты. Те, кто исполняет песни патриотической направленности. Это талантливые люди, и мы обязательно проведём концерты в каждом населенном пункте".Первая остановка автопробега в Уярском районе. Оттуда на фронт ушли 7000 человек, вернулась только половина. Остальные погибли или пропали без вести. Сегодня в районе осталось лишь 6 фронтовиков. Подобная картина и в других районах: в Тасеевском районе в живых пять ветеранов войны, а, например, в Дзержинском только один. Им и хотят поклониться в ходе этой акции.С каждым годом участников войны становится всё меньше, но организаторы намерены проводить автопробеги, пока есть возможность поблагодарить хотя бы одного ветерана. Владимир ЖАРИНОВ











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