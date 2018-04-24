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24.04.18 11:26 Ликвидирован крупный пожар в Кежемском районе





Фото Крупный пожар на лесоперерабатывающем предприятии в Кежемском районе ликвидирован. Борьба с пламенем продолжалась 8 часов. Стихия бушевала на 2000 квадратных метрах территории завода, тушили огонь с помощью авиации.



Сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Екатерина Децура: "Сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и устанавливают причины возгорания. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за близкого расположения пиломатериалов к действующей котельной".











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