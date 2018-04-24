НОВОСТИ | Общество













24.04.18 11:31 На правобережье Красноярска будет курсировать экскурсионный трамвай





Фото Уже 60 лет трамваи колесят по улицам Красноярска, первая машина вышла на рельсы 29 апреля 1958 года в преддверии майских праздников. Сегодня по городу курсируют 60 вагонов, их работу обеспечивают около 400 человек. В юбилейный год "Горэлектротранс" запускает по правобережью экскурсионный трамвай - от остальных он отличается своим праздничным видом. Внутри расклеены снимки первых вагонов с историческими выдержками, а также фотографии более современных машин. Трамвай будет курсировать на протяжении трёх дней подряд, первая экскурсия начнётся 24 апреля в 12.00.



"Он будет ходить от Предмостной площади до КрасТЭЦ. Будут экскурсоводы, они будут рассказывать об истории правобережья города Красноярска, об истории трамвайного движения в городе. Ну и первым пассажирам мы выдадим наши юбилейные значки", - рассказал генеральный директор МП Красноярска "Горэлектротранс" Владимир Болотин.













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