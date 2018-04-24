НОВОСТИ | Общество













24.04.18 11:52 В Красноярск идут сильные дожди





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Куда больше неприятностей принесёт ветер. Сегодня порывы до 15 метров в секунду, а завтра до 20. Дальше воздушная стихия пойдёт на убыль, но лучше не играть с судьбой: не оставляйте машины возле деревьев, избегайте легких рекламных и строительных конструкций и будьте осторожными.



Погода установится не самая приятная для прогулок: дождь и ветер. И даже несмотря на то, что 25 апреля самый теплый день на неделе, до +18, едва ли будет много желающих долго задерживаться на улице. В остальные дни температура баловать красноярцев не будет, вернётся холодный фронт. В четверг всего около 15, в пятницу и выходные не выше 13 градусов. А вернётся теплая и сухая погода в краевой центр только в мае.



В ближайшие дни зонт - самый нужный аксессуар для красноярцев, увы, но всю эту неделю его лучше носить с собой. Только на выходных нас ждёт буквально денек, когда с неба не будет капать. А дальше вновь весенние моросящие дожди.Куда больше неприятностей принесёт ветер. Сегодня порывы до 15 метров в секунду, а завтра до 20. Дальше воздушная стихия пойдёт на убыль, но лучше не играть с судьбой: не оставляйте машины возле деревьев, избегайте легких рекламных и строительных конструкций и будьте осторожными.Погода установится не самая приятная для прогулок: дождь и ветер. И даже несмотря на то, что 25 апреля самый теплый день на неделе, до +18, едва ли будет много желающих долго задерживаться на улице. В остальные дни температура баловать красноярцев не будет, вернётся холодный фронт. В четверг всего около 15, в пятницу и выходные не выше 13 градусов. А вернётся теплая и сухая погода в краевой центр только в мае. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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