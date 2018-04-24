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24.04.18 13:23 Партия власти готовится к избирательной кампании в Горсовет





Фото У трибун люди, которые готовы превратить Красноярск в комфортный, удобный для жизни и красивый город. Единороссы сейчас готовятся к избирательной кампании в городской Совет, и эти люди борются за возможность стать кандидатами от нее на выборах этой осенью. Сделать это смогут только самые достойные. Для этого проводятся дебаты.



Участник дебатов Александр Дроздов: "Это полезно для самих кандидатов, чтобы еще раз критично посмотреть на свои программы, тезисы, лучше готовиться к избирательной кампании. Ну и, конечно, выявить среди своих коллег тех, кто действительно достоин выдвигаться".



Участники не только представляют свое видение проблем и будущего Красноярска, но и отвечают на каверзные вопросы от оппонентов. Елена Курамшина, в отличие от соседей по трибуне, уже сейчас носит депутатский значок. В новом созыве предлагает исправить шероховатости в работе старого состава народных избранников.



Выбирать достойных будут сами красноярцы. Дискуссионные площадки будут работать до 27 мая, а уже 3 июня в краевом центре пройдет предварительное голосование. Тот, кто наберет в нем больше всего голосов, 9 сентября поборется за кресло депутата городского Совета.











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