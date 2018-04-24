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24.04.18 13:37 В Красноярске открылись социальные парикмахерские





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Валентина Швецова, пенсионерка: "Я в газете прочитала, что есть такая парикмахерская на Шевченко. Я позвонила, меня записали, сегодня даже перезвонили, пригласили меня, такой приятный голос".



Сейчас в трудовом отряде работают 10 человек, все обучаются парикмахерскому делу в техникумах и колледжах. Работать социальные парикмахерские, а их две, в профессиональном училище №33 и на Шевченко 68, будут до конца октября.



Модные стрижки для пенсионеров стали бесплатными. Подстригают горожан парикмахеры трудовых отрядов главы города. Молодые стилисты стригут, делают укладку и маникюр, причём не только в парикмахерской, но и выезжают на дом. С начала месяца на стрижку записалось более 70 человек. В основном заказывают классические прически, но парикмахеры могут выполнить и капризы посетителей. Клиенты оценивают работу молодых специалистов на пять с плюсом.Валентина Швецова, пенсионерка: "Я в газете прочитала, что есть такая парикмахерская на Шевченко. Я позвонила, меня записали, сегодня даже перезвонили, пригласили меня, такой приятный голос".Сейчас в трудовом отряде работают 10 человек, все обучаются парикмахерскому делу в техникумах и колледжах. Работать социальные парикмахерские, а их две, в профессиональном училище №33 и на Шевченко 68, будут до конца октября. Дмитрий БЫЗОВ











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