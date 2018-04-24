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24.04.18 14:20 Депутаты Горсовета вышли с инициативой разработать правила высадки деревьев





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"Все знают, любая хозяйка в огороде эти самые вещи элементарные соблюдает. Не везде у нас это соблюдается, поэтому мы видим последствия неграмотного, бесхозяйственного отношения - посадил и бросил. Я считаю, что так делать нельзя", - отметил директор Института леса Александр Онучин.



Так происходит потому, что тендеры на озеленение не всегда выигрывают специализированные организации, способные подобрать породы, подготовить почву, оценить качество посадочного материала, а также системно заниматься уходом за растениями. Поэтому в городских лесах и парках нередки так называемые сухостой и ветролом, а вдоль дорог - умершие саженцы. В феврале депутаты рекомендовали администрации прислушаться к специалистам Института леса, у которых есть многолетние наработки.



Депутат городского Совета Красноярска Виталий Тычинин: "Суть нашего предложения и научного подхода заключается в том, чтобы в конкурсные условия по посадке всегда закладывался алгоритм или правила, которые нужно любому победителю выполнить, чтобы научный подход всегда был реализован".



На разработку научной концепции озеленения Красноярска выделено около 3 миллионов рублей. Конкурс объявят в мае, сдать готовый проект необходимо до конца лета. Тем временем депутаты убедились, что сегодня нарушения не только научных, но и бюджетных планов налицо: компенсационные посадки в городе до сих пор не начались, хотя предстоит высадить более 30 тысяч саженцев, взамен тех, что погребены под объектами Универсиады.



Клены канадские, дубы монгольские, бархаты амурские, лещина, вязы, липа. В красноярском питомнике более 400 видов растений проходят адаптацию к нашим условиям. В городской среде не всегда выживают саженцы даже местных пород, поэтому Горсовет с начала года настаивает на разработке научного подхода для озеленения города: правильные саженцы, правильная высадка, правильный уход."Все знают, любая хозяйка в огороде эти самые вещи элементарные соблюдает. Не везде у нас это соблюдается, поэтому мы видим последствия неграмотного, бесхозяйственного отношения - посадил и бросил. Я считаю, что так делать нельзя", - отметил директор Института леса Александр Онучин.Так происходит потому, что тендеры на озеленение не всегда выигрывают специализированные организации, способные подобрать породы, подготовить почву, оценить качество посадочного материала, а также системно заниматься уходом за растениями. Поэтому в городских лесах и парках нередки так называемые сухостой и ветролом, а вдоль дорог - умершие саженцы. В феврале депутаты рекомендовали администрации прислушаться к специалистам Института леса, у которых есть многолетние наработки.Депутат городского Совета Красноярска Виталий Тычинин: "Суть нашего предложения и научного подхода заключается в том, чтобы в конкурсные условия по посадке всегда закладывался алгоритм или правила, которые нужно любому победителю выполнить, чтобы научный подход всегда был реализован".На разработку научной концепции озеленения Красноярска выделено около 3 миллионов рублей. Конкурс объявят в мае, сдать готовый проект необходимо до конца лета. Тем временем депутаты убедились, что сегодня нарушения не только научных, но и бюджетных планов налицо: компенсационные посадки в городе до сих пор не начались, хотя предстоит высадить более 30 тысяч саженцев, взамен тех, что погребены под объектами Универсиады. Вадим КУЛИКОВ













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