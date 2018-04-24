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24.04.18 16:27 В Минусинске бешеная собака покусала ребёнка





Фото В Минусинске бешеная собака покусала полуторагодовалого малыша. Инцидент случился в одной из семей с Юго-восточного района. Их питомец заразился вирусом на улице и дома напал на ребенка. Сейчас в этой части города объявлен карантин, владельцев собак просят срочно поставить четвероногим прививки.











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