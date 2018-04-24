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24.04.18 16:31 Депутаты Горсовета приняли корректировку бюджета города





Фото Расходы Красноярска выросли более чем на 4 миллиарда рублей. 24 апреля на сессии депутаты городского Совета приняли корректировку бюджета города. Из сэкономленных собственных средств и средств краевого бюджета город получил 1 миллиард 700 миллионов рублей. Деньги пойдут, к примеру, на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, на ремонт социальных учреждений, а также на разработку типовых проектов для строительства семи детских садов в Красноярске. Кроме этого, в предверии Универсиады, город из федерации получит 2, 5 миллиарда рублей. 833 миллиона из них направят на дороги, остальные - на комплексное благоустройство Красноярска. Информация о субвенции поступила лишь накануне, и депутаты приняли корректировку с одной оговоркой.



Депутат городского совета Андрей Козиков: "Поручение сессии дали администрации, чтобы всю информацию о местах, о предстоящих работах предоставить в городской Совет, чтобы у нас была возможность обсудить, рассмотреть и внести корректировки".



Кроме этого, депутаты вернулись к вопросу о статусе земли на улице Полтавская в Красноярске. Сейчас там стоит четыре ветхих барака. На прошлой сессии депутаты не приняли этот вопрос, так как землю предлагалось отдать инвестору для строительства жилых домов и офисных центров. Депутаты настояли на том, чтобы земля осталась в рекреационной зоне, а это значит, на месте снесенных зданий можно будет разбить парк. Средства на снос ветхих домов выделят из бюджета.











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