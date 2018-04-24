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24.04.18 17:09 По всей России началась акция "Георгиевская ленточка"





Фото 24 апреля по всей России началась акция "Георгиевская ленточка". Вплоть до 9 мая волонтёры будут раздавать символ Победы на улицах Красноярска и ещё 60 населённых пунктов региона. Для этой цели привлекли более тысячи добровольцев по всему краю. Узнать волонтёров можно по синим жилетам. Активисты не только раздают черно-оранжевые ленты, но и рассказывают, как их правильно носить.



"Очень часто мы можем видеть ее в салоне автомобиля, на сумке, как аксессуар. На самом деле это неверно. Потому что у георгиевской ленты существует свой кодекс ношения, она носится только с левой стороны. Никак по-другому она не носится", - рассказал Руководитель краевой флагманской программы "Волонтёры Победы" Алексей Коростелев.











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