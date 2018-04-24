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24.04.18 17:13 Сотрудники мотовзвода выехали на патрулирование улиц





Фото 24 апреля патрулировать улицы Красноярска выехало необычное подразделение. Сотрудники мотовзвода сменили легковые экипажи на двухколесный транспорт немецкого завода БМВ. Перед выездом в город восемь байкеров в погонах освежили свои навыки маневрирования и экстренного торможения. В этом сезоне они будут нести службу не только в черте краевого центра, но и на загородных трассах.











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