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25.04.18 09:45 Возбуждено уголовное дело по факту смерти школьницы в ванной комнате собственного дома





Фото Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти школьницы в ванной комнате собственного дома. Это произошло в Красноярске.



Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская: "Девочка находилась в ванной комнате. Через некоторое время мать ребенка услышала крик ребёнка и стала стучаться в дверь, но ответа не дождалась. Когда родственники сломали замок, то обнаружили тело ребенка без признаков жизни, а на теле были следы поражения электрическим током. По одной из версий, девочка уронила в воду находящийся на зарядке мобильный телефон".











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