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25.04.18 10:10 Жителей дома на улице Годенко попросили срочно привиться от кори





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За заболеванием ходит слава "детской болезни", но подвержены ему и взрослые, вирус очень заразен. В опыте борьбы с заболеванием есть примеры, когда инфицированный житель первого этажа через вентиляцию заражал соседей с девятого. Но сообщение о вспышке для красноярцев настолько непривычное, что и реакция на него неоднозначная.



- А что, корь - это настолько опасно, да? Я просто не в курсе, мне почему-то кажется, что сейчас уже столько заболеваний новых и более сложных, нежели чем корь.

- Конечно пугает. У меня ребенок постоянно на площадке. Где-то на горке все это запросто передастся! И как-то кто-то с этим борется?



С заболеванием воюют медики. В местной поликлинике пояснили: к ним обратился пациент с подозрением на "корь", провели массовую вакцинацию жителей всего дома. Тревога оказалась ложной.



В Роспотребнадзоре отчитались: вирус стабильно проникает в регион раз в 2-3 года из-за границы. "Последний случай вспышки зарегистрирован в 2015, тогда было 38 случаев заболевания корью. Завезли из Киргизии, произошло распространение среди неимунных лиц на территории Красноярска", - сообщила зам. начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Красноярскому краю Татьяна Кострыкина.



К счастью, действительно опасна болячка только для невакцинированных людей. Поставить прививку можно в вашей поликлинике, чтобы больше не беспокоиться, если случайно придется оказаться в эпицентре инфекции.



Жители дома на улице Годенко срочно вынуждены вспоминать глубокое детство - ставили ли им вакцины от кори. На подъездах появились объявления: в вашем доме вспышка вируса. Корь - это острое инфекционное заболевание. От него поднимается температура, воспаляются слизистые, на коже появляются характерные пятна. Передается зараза воздушно-капельным путем, поэтому те, кто находится в эпицентре вспышки, обязательно должны носить маски.За заболеванием ходит слава "детской болезни", но подвержены ему и взрослые, вирус очень заразен. В опыте борьбы с заболеванием есть примеры, когда инфицированный житель первого этажа через вентиляцию заражал соседей с девятого. Но сообщение о вспышке для красноярцев настолько непривычное, что и реакция на него неоднозначная.С заболеванием воюют медики. В местной поликлинике пояснили: к ним обратился пациент с подозрением на "корь", провели массовую вакцинацию жителей всего дома. Тревога оказалась ложной.В Роспотребнадзоре отчитались: вирус стабильно проникает в регион раз в 2-3 года из-за границы. "Последний случай вспышки зарегистрирован в 2015, тогда было 38 случаев заболевания корью. Завезли из Киргизии, произошло распространение среди неимунных лиц на территории Красноярска", - сообщила зам. начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Красноярскому краю Татьяна Кострыкина.К счастью, действительно опасна болячка только для невакцинированных людей. Поставить прививку можно в вашей поликлинике, чтобы больше не беспокоиться, если случайно придется оказаться в эпицентре инфекции. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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