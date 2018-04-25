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НОВОСТИ | Общество





25.04.18 10:30 Проекту платных парковок в Красноярске исполнилось 3 года



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Плясать у слепых экранов паркоматов, особенно зимой, водителям было дискомфортно изначально, хотя, как показывает практика, большинство платежей идет именно через них - 44%, доля мобильного приложения - 32%, прошло 3 года, но Светлана о нем не знала. Также можно перевести деньги с помощью сайта, терминала платежки или СМС. "В принципе, почему бы нет. Лишь бы это было удобно заплатить, а не мерзнуть, тыкать", - поделилась водитель Светлана Макарова.

Час на платной парковке 30 рублей, штраф - от 300. Но при этом за 3 года собираемость выросла лишь от 1 до 3%. "Инфоком" перечислил в городской бюджет за весь период всего 760 тысяч рублей, планировали 12 миллионов. То же и по штрафам - казна недополучила 52 миллиона. Причина в мудреной системе административного наказания. В мэрии просто не успевают обработать все зафиксированные нарушения, при том, что эффективность работы комиссии выросла в 4 раза. Законы бы поменять, но нет контакта с главным партнером - городскими властями.

Директор компании "Инфоком" Дмитрий Вилков: "Мы понимаем, что потенциально эта тема рабочая, она экономически эффективная и она очень важна для города. Но сегодня есть какое-то видение у главы или у замов, но мы не знаем, какое".

Менять правила игры в мэрии не намерены: ведутся дорожные работы, будет меняться парковочное пространство. "Сегодня сказать, что давайте будем по-другому работать невозможно, на дорогах выполняется ремонт. Если говорить о проспекте Мира, то там появится большее количество мест. Мы где-то должны будем скорректировать ситуацию, скомпенсировать. Все основные решения планируются на осень", - отметил заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.

Пока платная парковка как рулетка: платить нужно, но если правила нарушены, неотвратимости наказания можно избежать. Штраф просто может не дойти до адресата через сложную систему взаимоотношений. Проект платных парковок в Красноярске уже точно не закроется. Об этом сегодня заявили в Инфокоме. Но существовать он будет в том же виде, что и сейчас. По крайне мере, ближайшие 2 года, пока у компании не закончится 5-летний контракт.

Вадим КУЛИКОВ





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