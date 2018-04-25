НОВОСТИ | Общество













25.04.18 10:54 В Красноярске изменится схема проезда автомобилей





Фото В Красноярске снова меняется схема проезда автомобилей. На следующей неделе будет закрыт участок улицы Гайдашовка под путепроводом, как минимум до 11 мая. До ноября улица Декабристов снова станет односторонней для выезда на Дубровинского. Для интенсивного потока улицу Робеспьера поделят пополам - по две полосы сделают как в одну, так и в другую сторону. Также для первомайской демонстрации на день будет перекрыт проспект Мира и прилегающие переулки.



"В рамках подготовки к этому мероприятию будет запрещена парковка транспортных средств на проспекте Мира и поперечных улицах начиная с 17 часов 30 апреля и до 15:30 1 мая", - сообщил начальник отдела мониторинга улично-дорожной сети Красноярска Игорь Воевалко.















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