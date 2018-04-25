НОВОСТИ | Общество













25.04.18 11:11 В Красноярске впервые откроется летняя школа "Учёные будущего"





Фото В Красноярске открывается летняя школа "Учёные будущего". Этот проект создан для всех детей, которые интересуются наукой и готовы попробовать себя в необычном деле. Школа начнёт работать в краевом центре впервые, а преподавательские функции возьмут на себя красноярские учёные. За две недели в школе будет проведено три этапа и три проекта. Сначала ребята займутся изучением принципа реактивного движения, затем соберут твёрдотопливную ракету и запустят её на высоту 250 метров. О том, что ещё сделают школьники в этом проекте, расскажем в 20.45.











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