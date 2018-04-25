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25.04.18 11:25 Из ТРЦ "Планета" эвакуировали людей





Фото В торгово-развлекательном центре "Планета" эвакуируют людей. Там случилась чрезвычайная ситуация и сотни посетителей пришлось выводить на улицу. На площади у торгового центра десяток пожарных машин, а также 30 спасателей. На месте проишествия работает наш корреспондент.



"25 апреля проходили плановые учения по эвакуации людей из торгового центра "Планета", эвакуированы были 800 человек. Условное возгорание произошло в кинотеатре, в зале №1. Оттуда вывели 30 человек, но в техническом помещении под кинозалом остались 2 человека. Их тоже пришлось выводить с помощью пожарных, которые прибыли на место проишествия. Учения проходили полтора часа, кроме сил ТРЦ были задействованы 11 пожарных расчётов и более 40 пожарных", - корреспондент Вадим Куликов.











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