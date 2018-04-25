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25.04.18 10:30 В Хатанге прошел круглый стол по освоению Арктики





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И.о. заместителя председателя правительства края Юрий Захаринский: "Важно, что сегодня жители сельского поселения Хатанга, ученые, бизнес, власть вместе за одним столом обсуждают эти проблемы".



Один из флагманских экологических проектов компании - "Эвенкийский олень». Изучение миграции дикого оленя между Эвенкией и Таймыром, которое проводят ученые СФУ при поддержке "Восточно-Сибирской нефтегазовой компании". Олень - связующее звено между арктическим поясом и северной тайгой, по состоянию его популяции можно делать выводы о состоянии природы в целом.



Депутат совета депутатов Эвенкийского муниципального района Артур Гаюльский: "Таймырская популяция дикого северного оленя, в основе своей, зимовку проводит на территории Эвенкийского муниципального района".

"Дикий северный олень остается основным биологическим ресурсом российской Арктики. И это то, что объединяет и Таймыр, и Эвенкию, потому что сохранение этого ресурса для будущих поколений - это наша общая задача", - помощник генерального директора АО "Востсибнефтегаз" Сергей Дубинцов.



Все данные, озвученные на круглом столе, станут почвой для дальнейшей работы по сохранению Арктической зоны и снижению воздействия на нее антропогенного фактора.



В Хатанге состоялся форум «Экоарктика-2018». Представители коренных народов севера Красноярского края, органов власти, ученые и нефтяники компании «Роснефть» обсудили вопросы безопасного освоения Арктики. В ходе дискуссий озвучиваются проекты по сохранению ключевых видов животных: китов, белых медведей и моржей. Но особое внимание уделяется вопросам традиционного уклада жизни коренного населения.И.о. заместителя председателя правительства края Юрий Захаринский: "Важно, что сегодня жители сельского поселения Хатанга, ученые, бизнес, власть вместе за одним столом обсуждают эти проблемы".Один из флагманских экологических проектов компании - "Эвенкийский олень». Изучение миграции дикого оленя между Эвенкией и Таймыром, которое проводят ученые СФУ при поддержке "Восточно-Сибирской нефтегазовой компании". Олень - связующее звено между арктическим поясом и северной тайгой, по состоянию его популяции можно делать выводы о состоянии природы в целом.Депутат совета депутатов Эвенкийского муниципального района Артур Гаюльский: "Таймырская популяция дикого северного оленя, в основе своей, зимовку проводит на территории Эвенкийского муниципального района"."Дикий северный олень остается основным биологическим ресурсом российской Арктики. И это то, что объединяет и Таймыр, и Эвенкию, потому что сохранение этого ресурса для будущих поколений - это наша общая задача", - помощник генерального директора АО "Востсибнефтегаз" Сергей Дубинцов.Все данные, озвученные на круглом столе, станут почвой для дальнейшей работы по сохранению Арктической зоны и снижению воздействия на нее антропогенного фактора. Владимир БОГОМОЛОВ











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