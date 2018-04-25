НОВОСТИ | Общество













25.04.18 10:05 В Красноярске появится музей Дмитрия Хворостовского





Фото



Среди всех многочисленных наград певца есть совершенно особенный экспонат: скрипичный ключ на московской сцене вручили родителям Дмитрия Александровича. Баритон выиграл статуэтку посмертно.



Не Лондон, не Москва, а именно родной сибирский город пользуется исключительным доверием семьи легендарного баритона. В Краеведческий музей они отправляют то, к чему прикасалась рука их сына. Собирать коллекцию еще в 90-е начала одна из сотрудниц музея. "Я захотела познакомиться с Хворостовским, решила обратиться к Дмитрию во время его приезда. С ним, конечно, мне пообщаться не удалось, но я познакомилась с его родителями", - рассказала заведующая экспозиционным отделом музея Яна Стародубцева.



Теперь в Красноярске находится около 600 экспонатов, пропитанных жизнью и творчеством именитого баритона. К примеру, буденовка - ее маленькому Диме сшила бабушка на Новый год. А вот запонка другой легенды оперы - Федора Шаляпина. Ее на концерте подарила Хворостовскому одна из зрительниц. Кто ж тогда знал, что красноярца со звездой прошлого свяжет смерть - на Новодевичьем кладбище Дмитрий Александрович покоится рядом с Шаляпиным. Внушительной коллекции уже тесно в краеведческом, нужно отдельное здание.



Директор красноярского краеведческого музея Валентина Ярошевская: "В Красноярске три знаменитых личности, которые на весь мир прославили Красноярск и эту землю. Это Суриков - у него есть музей. Это Астафьев, у которого тоже есть музей. И это будет Дмитрий Хворостовский, обязательно"!



Сейчас краевые власти выбирают подходящее помещение. А пока прикоснуться к истории человека, покорившего лучшие сцены мира, можно в музее-усадьбе Юдина.



Строгие, сдержанные, со вкусом. Преданные поклонники владельца этих нарядов безошибочно их узнают: они были на лучших сценах Европы. Эти костюмы и еще около 200 предметов в Красноярск отправили родители Дмитрия Хворостовского. Здесь же самое сокровенное для каждого артиста - доказательство его таланта - призы.Среди всех многочисленных наград певца есть совершенно особенный экспонат: скрипичный ключ на московской сцене вручили родителям Дмитрия Александровича. Баритон выиграл статуэтку посмертно.Не Лондон, не Москва, а именно родной сибирский город пользуется исключительным доверием семьи легендарного баритона. В Краеведческий музей они отправляют то, к чему прикасалась рука их сына. Собирать коллекцию еще в 90-е начала одна из сотрудниц музея. "Я захотела познакомиться с Хворостовским, решила обратиться к Дмитрию во время его приезда. С ним, конечно, мне пообщаться не удалось, но я познакомилась с его родителями", - рассказала заведующая экспозиционным отделом музея Яна Стародубцева.Теперь в Красноярске находится около 600 экспонатов, пропитанных жизнью и творчеством именитого баритона. К примеру, буденовка - ее маленькому Диме сшила бабушка на Новый год. А вот запонка другой легенды оперы - Федора Шаляпина. Ее на концерте подарила Хворостовскому одна из зрительниц. Кто ж тогда знал, что красноярца со звездой прошлого свяжет смерть - на Новодевичьем кладбище Дмитрий Александрович покоится рядом с Шаляпиным. Внушительной коллекции уже тесно в краеведческом, нужно отдельное здание.Директор красноярского краеведческого музея Валентина Ярошевская: "В Красноярске три знаменитых личности, которые на весь мир прославили Красноярск и эту землю. Это Суриков - у него есть музей. Это Астафьев, у которого тоже есть музей. И это будет Дмитрий Хворостовский, обязательно"!Сейчас краевые власти выбирают подходящее помещение. А пока прикоснуться к истории человека, покорившего лучшие сцены мира, можно в музее-усадьбе Юдина. Анастасия ЦЫГАНКОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













