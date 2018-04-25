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25.04.18 10:45 Депутаты Горсовета выбирают нового председателя Счетной палаты



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Назначение кандидатуры председателя контрольно-счетной палаты Красноярска сегодня особенно важный шаг: город получил от федерации и края дополнительные миллиарды на подготовку к Универсиаде. Городской Совет намерен пристально следить за освоением этих средств.

"Контрольно-счетная палата города - это орган, который создан городским Советом, чтобы контролировать бюджетное законодательство, бюджетные средства, которые поступают из федерального бюджета, из регионального, из местного", - отметила председатель городского Совета Красноярска Татьяна Казанова.

К вопросу назначения нового председателя Счетной палаты городской Совет подходит со всей строгостью. Наверняка это учел и глава города, предлагая кандидатуру Светланы Алдашовой.

"Светлана Григорьевна имеет высшее экономическое образование. В 2004 году постановлением Законодательного собрания Красноярского края Алдашова Светлана Григорьевна назначена на государственную должность аудита расчетной палаты края", - сообщил первый заместитель Главы города Алексей Давыдов.
"Это профессионал, который понимает, как должна работать контрольно-счетная палата, высказала свое мнение, как она планировала работать на должности председателя, тем более в такое непростое время подготовки города к Универсиаде", - добавил председатель комиссии по городскому самоуправлению Виталий Дроздов.

Голосование тайное. Для назначения Светланы Алдашовой нужно 19 голосов. Но, по всей видимости, характеристики «опытный экономист и аудитор» оказалось недостаточно, чтобы убедить всех депутатов. Сейчас руководит счетной палатой Елена Линючева. При Галине Фазлеевой, сложившей полномочия по собственному желанию, она была заместителем, сейчас исполняет обязанности председателя.

Весь состав котрольно-счетной палаты, включая председателя, избирается городским Советом на пять лет. И, по всей видимости, к вопросу избрания председателя народные избранники в обновленном составе вернутся осенью, после выборов депутатов городского Совета.

Елена АЛИШЕВЕЦ





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