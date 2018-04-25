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НОВОСТИ | Общество





25.04.18 17:47 Спасатели отработали эвакуацию туристов в арктической зоне



Фото
Спасатели отправляются на помощь к туристам, которые не вышли на связь и пропали в тундре. По сюжету тренировки маршрут известен, но погода неблагоприятная, поэтому к месту отправляется колонна высокопроходимой техники.

МЧС в условиях заполярья провели тренировки на Ямале, Чукотке, в Якутии и в Красноярском крае в районе Дудинки. Здесь базируется поисково-спасательный отряд. Вместе с красноярскими коллегами они испытали новое оборудование, разработанное специально для арктической зоны: внедорожники, снегоходы для езды по глубокому снегу, к ним идут прицепы для транспортировки пострадавших.

Арктическая зона является местом повышенного интереса. Здесь развивают не только добычу полезных ископаемых, в перспективе и туризм. Тренировки спасатели проводят для повышения уровня безопасности заполярья.

ВрИД первого заместителя начальника Сибирского регионального центра МЧС Александр Еремеев: "Времени здесь нет. Как приняли информацию, как ее обработали, как ее довели до спасателей, как спасатели прибыли на место - там не только часы, там минуты, потому что температура здесь до 50 градусов".

В Сибирском региональном центре МЧС отметили, подобные масштабные тренировки проводятся ежегодно и будут продолжаться в дальнейшем.

Владимир БОГОМОЛОВ





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