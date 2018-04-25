НОВОСТИ | Общество













25.04.18 17:48 Озвучили сроки отключения горячего водоснабжения в Красноярске





Фото На один день меньше без горячей воды. В Красноярске озвучили сроки отключения горячего водоснабжения. Речь идет о тех домах, которые питаются от ТЭЦ - это примерно 80% от общего числа. Отключения связаны с гидравлическими испытаниями, ремонтами, врезками на теплосетях. Теплоэнергетики пообещали, в этом году, в отличие от прошлого, сроки отключения на день меньше - десять вместо одиннадцати. Сделано это благодаря, например, запуску реверсивной теплосети, которая позволяет подавать теплую воду от разных ТЭЦ к одному и тому же дому.



Руководитель красноярского теплотранспортного подразделения "СГК" Сергей Иванов: "То есть, идет закольцовка города. Первый этап - мы реверсивную теплотрассу сделали, следующий этап - это строительство в 4-м мосту. Плановый срок - конец 2019 года. Все эти мероприятия направлены, в том числе, по кольцеванию тепловых сетей в городе Красноярске, замещать ту или иную ТЭЦ".











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