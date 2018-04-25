НОВОСТИ | Общество













25.04.18 17:57 Зрители высоко оценили дебютный фильм Данилы Козловского "Тренер"





Фото



Съемки проходили и на старых стадионах в Новороссийске и Подмосковье, и на полях предстоящего чемпионата мира по футболу - спартаковской "Открытие-Арене" и новеньком стадионе "Краснодар". Кроме профессиональных актёров роли исполнили и профессиональные футболисты: Алан Гатагов и звезда "гламурных нулевых" Дмитрий Сычев.



К слову, дебютная для Данилы Козловского лента создана, в том числе, и при поддержке телеканала "Россия". Директор по прокату кинотеатра Василий Мациевич: "Фильм сделан очень качественно. Есть динамичные сцены, где ты сопереживаешь главному герою. И особенно в последние 20 минут становится много футбола, очень качественный звук, ты будто находишься на стадионе".



И всё-таки "Тренер" не только про спорт. История о том, как закалялся сильный характер, любовная интрига и щекочущий нервы сюжет лихо закручены в единый коктейль. И он пришелся зрителю по вкусу. Посмотреть на лидера проката в России и СНГ можно еще успеть и на майских праздниках.



Одна роковая ошибка может сломать карьеру и даже судьбу многим спортсменам, но не ему. В своем дебютном фильме Данила Козловский сыграл главную роль футболиста, а в последствии главного тренера команды из провинциального городка.Съемки проходили и на старых стадионах в Новороссийске и Подмосковье, и на полях предстоящего чемпионата мира по футболу - спартаковской "Открытие-Арене" и новеньком стадионе "Краснодар". Кроме профессиональных актёров роли исполнили и профессиональные футболисты: Алан Гатагов и звезда "гламурных нулевых" Дмитрий Сычев.К слову, дебютная для Данилы Козловского лента создана, в том числе, и при поддержке телеканала "Россия". Директор по прокату кинотеатра Василий Мациевич: "Фильм сделан очень качественно. Есть динамичные сцены, где ты сопереживаешь главному герою. И особенно в последние 20 минут становится много футбола, очень качественный звук, ты будто находишься на стадионе".И всё-таки "Тренер" не только про спорт. История о том, как закалялся сильный характер, любовная интрига и щекочущий нервы сюжет лихо закручены в единый коктейль. И он пришелся зрителю по вкусу. Посмотреть на лидера проката в России и СНГ можно еще успеть и на майских праздниках. Роман РЫКОВ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













