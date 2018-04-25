НОВОСТИ | Общество













25.04.18 18:06 Красноярские подрядчики будут переделывать дорожные работы





Фото Красноярских подрядчиков заставят переделывать дорожные работы, сделанные в минувшем году. Проверка выявила множественные нарушения технологии при ремонте как на центральных, так и на второстепенных улицах города. Теперь халатно выполненный ремонт будут доводить до ума. На исправление нарушений подрядчикам дали время до середины июня.



Заместитель руководителя МКУ "Управление дорог и благоустройства" Евгений Петрюк: "Глобальные дефекты установлены на следующих объектах - это Партизана Железняка, улица Белинского - разрушение бортового камня, на Карла Маркса - коррозия пешеходного ограждения. Каждый дефект будет устранен".











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